Arakan ve Gineli iki genç Adıyaman'da gönüllü yardım faaliyetlerine katılıyor

Arakan ve Gineli iki genç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da gönüllü yardım faaliyetlerine katılıyor.

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6 Şubat'taki depremlerin hasara yol açtığı Adıyaman'a gelen Arakanlı Mohammed Şems (21) ile Gineli Davud Sow (22), İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin gönüllüsü oldu.

Adıyaman Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu binasında konaklayan iki genç, okul bahçesinde kurulu yemek, psikososyal destek ve oyun çadırlarında derneğin yürüttüğü faaliyetlerde görev alıyor.

Yemek organizasyonundan temizliğe kadar çeşitli çalışmalara katkı sunan Şems ve Sow, psikososyal destek alan çocuklarla oyunlar oynuyor.

Davud Sow, AA muhabirine, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde iktisat bölümünde öğrenci olduğunu söyledi.

Depremin ardından Adıyaman'a geldiğini belirten Sow, şöyle konuştu:

"2016 yılında geldiğim içi Türkiye'nin üzerimde çok hakkı var. Ben de 'Nasıl bir faydam olacak?' dedim. Maddi imkanım olmadığı için fiziki desteğim olsun istedim. Arkadaşım Mohammed Şems destek oldu. İnsan İzi Derneğiyle tanıştırdı. Ben de geldim, elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Elhamdülillah buradaki insanların samimiyetini, mutluluğunu tabii zor ama zor olan insan kalabilmek olduğu için biz de buradaki insanlığı görüyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika işler, güzel izler bırakıyoruz."

"Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz"

Sow, sahurdan sonra temizlik, öğleden sonra da iftar için hazırlık yaptıklarını anlattı.

Çocuklarla oyun oynadıklarını ifade eden Sow, "Her gün aynı tempoyla devam ediyoruz. Çocuklarla ara sıra futbol maçları yapıyoruz. Kız çocuklarının saçlarını örmeye çalışıyoruz. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Arakanlı Mohammed Şems ise İnsan İzi Derneğinin psikososyal destek ekibiyle Adıyaman'a geldiğini dile getirdi.

Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan psikososyal, oyun ve mutfak çadırında her işi yaptıklarını aktaran Şems, "Temizlik olsun, bulaşık olsun. Çocuklarla oynamak olsun. Yapabildiğimiz kadar her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.