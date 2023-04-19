Masaya dönmesi için ikna eden ismi açıkladı! Meral Akşener: Aslında biz Recep Bey'i de kurtaracağız

SİNOP'ta halka seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener, başkanlık sistemini eleştirdi. Akşener, "Aslında biz Recep Bey'i de kurtaracağız. Adamcağız bir haftada 36 imza atmak zorunda. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu. Meral Akşener'in, 'Başbakan Meral' sloganlarına yönelik yanıtı da dikkat çekti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinop İskele Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da yaşanan cumhurbaşkanı krizinde kendisini 'jet hızında' masaya dönmeye ikna eden ismin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

"İktidara gelir gelmez düzelteceğiz"

Yağmur yağarken konuşan Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

“Sinop emekli şehri. Emekli maaşlarında 5500 alanı 7500 yaptılar, aslında asgari ücret olmalıydı. 6500 alan da 7500 lira oldu. Biz iktidara gelir gelmez o aradaki farkı da düzelteceğiz.

Birincisi bu. İkincisi 100 bin öğretmen ataması yapacağız bir ay içerisinde. 3600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz. 2020 ve ondan önce soru çalınarak mağdur olmuş KPSS mağdurlarının mağduriyetlerini gidereceğiz. Bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

"Başbakan Meral" sloganlarına yanıt: Bedava olmaz...

Bedava olmaz, oylarınızı vereceksiniz. Ben de kimseyle pazarlık etmeden bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacağım. Biliyorsunuz sayın Mansur Yavaş’la sayın İmamoğlu’nun mutlaka bu sistemin içerisinde olmasını istemiştim. Dolasıyla bir masada problem oldu. Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu her ikisi geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili, yetkili Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na getirdik. El birliğiyle imzaladık.

"Beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu"

Bir TV’ye gittim. TV’de dedi ki ilgili arkadaşımız, ‘Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki, dış güçler oturttu” dedi. Ben de dedim ki, beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Angaralıdır.

Bu iki belediye başkanıyla beraber, hem bizler hem sayın Kılıçdaroğlu, haram yemeden sosyal devleti ortaya koyarak, kayırmadan, adaleti sağlayarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü sağlayarak, gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız. Sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız.

"Söylemedikleri bir şey var ‘hırsız’ diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız"

50 bin tane dedikodu yapıyorlar, iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Söylemedikleri bir şey var ‘hırsız’ diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız.

"Ben size bir şeyi söyleyeyim mi aslında Recep Bey'i de kurtaracağız"

5-10-15 maaşlı danışman olmayacak. 801 milyon dolara Ankara’da bir park yaptılar. Kaç çocuğun KYK bursu ödenirdi. Kaç gencimize karşılıksız burs verilebilirdi? 16 milyar lira. Utanmaları yok. 3 AK Partili müteahhide verildi. Sizin çocuklarınız ağladı, çocuklarınız umutsuz, mutsuz. Bu harami düzeni beraber değiştireceğiz. Gençler her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz. CHP ve İyi Parti’yi göreceksiniz. CHP’ye oy verenler versinler tabii ben İyi Parti’ye de oy istiyorum. Birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye’ye getireceği refahı, hakça paylaşımı, sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini göreceksiniz. Ben size bir şeyi söyleyeyim mi aslında Recep Bey’i de kurtaracağız. Adamcağız bir haftada 36 bin imza atmak zorunda. Onun için her şey yanlış. Onun için 5-10-15 maaş alan, yan gelip yatan danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. Adalet sağlanacak ve hepsinden hesap sorulacak."

Yavaş: Böyle bir mantık olamaz