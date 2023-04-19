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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ATA AÖF bahar dönemi vize sınavlarının 18 Nisan'da tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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ATA AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, online vize sınavlarına giren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 11-18 Nisan tarihlerinde tamamlanan sınavların ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler gözlerini Atatürk Üniversitesi'nden gelecek sonuç açıklaması çevirdi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak geçmiş sınavlarda sınav sonuçları bir hafta içerisinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Online Ara (Vize) Sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlar öğrenilecek.

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