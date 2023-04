Konteyner kentlerdeki depremzedeler, bayrama buruk hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde, evleri ağır hasar gören ailelerin geçici olarak barınması için kurulan konteyner kentlerde buruk da olsa bayram telaşı yaşanıyor.

Abone ol

Devlet ve sivil toplum kuruluşları ile hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle hayata yeniden bağlanan depremzedeler, geçici olarak barındıkları konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Devletin her türlü desteği verdiğini belirten afetzedeler, depremler nedeniyle Ramazan Bayramı'na buruk gireceklerini aktardı. Konteyner kentte temizlik yapan aileler, çocuklar için bayramın farklı olduğunu kaydetti.

Yaşadıkları büyük afetin ilk gününden bugüne kadar devletin yardımları ile ayakta durduklarını belirten Osmaniye'deki konteyner kentte yaşayan Süleyman Demirkan, "Evimiz 6 Şubat günü acil yıkım kararı nedeniyle yıkıldı. Yüce devletimizin kurmuş olduğu konteynerlerde yaşamımızı, 5 çocuğum ve eşimle idame etmekteyiz. Yüce devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin, ben ağır bedensel engelliyim. Devletimiz bizi gerçekten sahiplendi, sokakta bırakmadı, aşımızdan tutun nafakamıza kadar her şeyimiz şu an hazır durumda. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bayramı biraz buruk geçireceğiz. Tabii ki yani sevdiğimiz insanlarımız, arkadaşlarımızı kaybettik bayram her ne kadar gelse de çocuklar adına biraz sevinçliler, bayramda her insanda olduğu gibi bir sevinç olur. Fakat bizim sevincimiz maalesef biraz buruk ama Yüce Allah'tan gelen bir şey, Allah'ın takdiridir. Eşim bayram hazırlığı yapıyor konteynerlerde de olsa 'temizlik imandandır' sözüyle hem bahar temizliği, hem bayram temizliği yapılmakta, herhangi bir sıkıntımız yok. Allah devletimize zeval vermesin. Yüce Allah'ım hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

"Devletimiz her türlü desteği veriyor"

Konteyner kentte yaşayan depremzede Fatih Pınar ise, "Evimiz ağır hasarlı devletimiz buraya gönderdi bizi konteyner kente. Önce çadırda kaldık 20-25 gün ondan sonra bize konteyner çıktı. Çocuğumuz küçük olduğu için öncelikli gruba girdik ortalama 1 aydan beri konteynerdeyiz. Devletimiz büyük, her şeyimizi veriyor her türlü maddi manevi yani büyüklüğünü gösteriyor. Her türlü ihtiyacımızı, gıdamızı, her türlü eşyalarımızı, bütün eşyalarımızı tedarik etti, bizi zor durumda bırakmadı. Bayram bu sene buruk geçecek ama inşallah her şeyi atlatacağız. Türk milleti, Türk devleti büyük. Yani bize her türlü yardım, maddi, manevi, her türlü destek veriyor. Devletimiz var olsun" diye konuştu.