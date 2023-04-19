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Muğla’da bayram tatilinde sağanak yağış bekleniyor

Muğla’da bayram tatilinde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda Ramazan Bayramı tatilinde Muğla’nın özellikle iç kesimlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yurdumuz üzerinde etkili olan yağışların bölgemiz genelinde hafif zaman zaman kuvvetli yağışlara neden olacağı, hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde azalarak, bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Arife günü Muğla il geneli parçalı bulutlu, iç kesimler aralıklı mevzi sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 1. günü Muğla çevreleri ve sahil kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimler yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, bayramın 2. günü Muğla çevreleri ve sahil kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimler yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, bayramın 3. günü Muğla çevreleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ile Muğla’da en düşük/en yüksek hava sıcaklıkları gündüzleri 21, geceleri de 5 derece dolayında olması bekleniyor” denildi.

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