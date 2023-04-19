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Başakşehir Fenerbahçe maçı (CANLI SKOR)
Süper Lig'in 30.haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.
Başakşehir 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
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Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Szysz, Serdar, Figueiredo
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Serdar Dursun, Valencia