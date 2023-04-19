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Başakşehir Fenerbahçe maçı (CANLI SKOR)

Başakşehir Fenerbahçe maçı (CANLI SKOR)

Süper Lig'in 30.haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.

Başakşehir 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ BİRLİKTE OLACAĞIZ

Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Szysz, Serdar, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Serdar Dursun, Valencia

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