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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

Reuters'ın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.

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ABD'den Halkbank kararı geldi. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. Kararın ardından Halkbank hisseleri yüzde 9,9 yükseldi.

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın, İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de cezai suçlamalardan kaçınmak için yaptığı teklifi destekledi.

Yargıçlar, kovuşturmanın devam etmesine izin veren bir alt mahkeme kararını iptal etti. Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirme emri verdi.

Ne olmuştu?

Halkbank, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki para servis sağlayıcıları ve paravan şirketleri kullandığı iddiasıyla 2019 yılında New York'ta suçlanmış ve banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmemişti.

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