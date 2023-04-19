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Beşiktaş'ın hücum hattına önemli takviye

Beşiktaş'ın hücum hattına önemli takviye

Manchester United, Wout Weghorst ile önümüzdeki sezon yola devam etmemeye karar verdi. Beşiktaş'tan ayrılan Hollandalı golcü için en güçlü ihtimalin Beşiktaş olduğu vurgulandı.

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Sezon başında Beşiktaş'a kiralık gelen, Manchesster United'dan aldığı teklif sonrası devre arasında İngiliz devinin yolunu tutan Wout Weghorst'un macerası umduğu gibi geçmedi. Tuttomercato, Manchester United'ın Weghorst'un bonservisini almayacağını ve Hollandalı golcünün tapusuyla birlikte Burnley'den Beşiktaş'a geri döneceğini yazdı. Haberde Beşiktaş'ın sezonun bitmesiyle hamlesini yapacağı ifade edildi.

İNGİLİZ BASINI DA YAZDI

Daily Mail de, Weghorst'un bonservisiyle Beşiktaş'a gideceğini yazdı. Siyah-Beyazlılar'da hikayesi yarım kalan Hollandalı futbolcunun, yükselişe geçtiği yerde yeniden mutlu olacağı belirtildi.

CENK, ABOU VE WEGHORST

Siyah-Beyazlılar önümüzdeki sezon Jackson Muleka ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar dışında net bir santrfor yok. Weghorst'un Beşiktaş'a dönmesi halinde forvet hattı olağanüstü bir kaliteye kavuşacak.

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