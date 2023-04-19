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Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne eleştiri: Beni konuşturmayın

Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne eleştiri: Beni konuşturmayın

Altılı masada tartışmalar devam ediyor. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, DEVA Partisi'ne tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Bana bunları söyletmeyin" dedi ve DEVA'nın yeni kurulduğunu ve AK Parti'den oy alamadığını söyledi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 6'lı Masa üyesi Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün katıldığı canlı yayında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"İttifak içinde ittifak" olmamıştı

Nisan ayı başında DEVA ve Gelecek Partisi ile kurulmak istenen "İttifak içinde ittifak" formülünün Saadet Partisi'nin liderlik yapmak istemesi nedeniyle kabul görmediğini, iki partinin bu teklife sıcak bakmadığı için masadan kalktığını ifade eden Karamollaoğlu, katıldığı programda izletilen video sonrasında DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef alan sözler sarf etti.

Karamollaoğlu: Tamam da böyle mantık olur mu?

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sunucunun "'DEVA bizde olsa ittifak kurulurdu' diyor. Buna ne diyorsunuz?" sözlerine "Tamam da böyle mantık olur mu? Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları söyletmeyin" yanıtını verdi.

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