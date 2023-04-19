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İngiltere'nin denediği güdümlü füze atabilen helikopter SİHA'da Türk katkısı

İngiltere'nin denediği güdümlü füze atabilen helikopter SİHA'da Türk katkısı

İnsansız hava teknolojisinde sayılı ülkeler arasında giren Türkiye'nin, İngiltere'nin deneme yaptığı helikopter SİHA'sında da imzası bulunuyor. Türk şirketinde katkı sağladığı helikopter SİHA, güdümlü füze atabiliyor.

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Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Bu kapsamda yerli ve milli savunma sanayii adımlarıyla dünyaya örnek oluyor. İngiltere ise, dünyada söz sahibi olan Türkiye'ye rakip olmaya çalışıyor.

Ancak denenen helikopter SİHA'da Türkiye'nin katkısının da yer alması dikkat çekti.

İngiltere'nin denediği SİHA'nın Çakal kanat açıklığı açıklığı 5 metre ve 2 Martlet füze taşıyabiliyor.

SİHA, havadan tank ve diğer yer hedeflerini ya da helikopter benzeri hava hedeflerini vurabiliyor.

Helikopter SİHA'da Türk imzası

Her ne kadar İngiliz basınında yer almış olmasa da, SİHA'da Türkiye imzası var.

Ankara merkezli Fly BVLOS Technology ile İngiliz Maxwell Innovations, ana şirket Flyby Technology’ye katkı sağladı.

Şimdiye dek helikopter benzeri araçlardan ağır mühimmat atışında stabilite/denge güçlüğü varken; Çakal, alçak irtifada, ya da düşman hattı gerisindeki hedefler için bu soruna çözüm bulundu.

Yerli sermaye ile kurulmuş Türk şirket

Maxwell Innovations İTÜ kökenli ortakları olan tamamıyla yerli sermaye ile kurulmuş ve yerli sermaye ile fonlanmaya devam eden bir Türk şirketidir.

Havacılık ve teknoloji alanında uzun yıllardır faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Çakal İHA platformunu Flybvlos için geliştiren firmadır.

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