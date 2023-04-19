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YSK, milletvekili aday listelerini onayladı

YSK, milletvekili aday listelerini onayladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili aday listelerini onayladı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Resmi Gazete'de kesin aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

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Siyasi partiler 9 Nisan'da Milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermiş, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı. YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesini internet sitesinde açıkladı. Buna göre, 24 siyasi parti ile 151 bağımsız aday seçime girecek.

24 siyasi partinin, listedeki adaylarla seçime katılacakları çevreler şöyle:

1. Adalet Birlik Partisinin 47 seçim çevresinde,

2. Adalet Partisinin 67 seçim çevresinde,

3. Adalet ve Kalkınma Partisinin 87 seçim çevresinde,

4. Anavatan Partisinin 63 seçim çevresinde,

5. Büyük Birlik Partisinin 87 seçim çevresinde,

6. Cumhuriyet Halk Partisinin 80 seçim çevresinde,

7. Genç Partinin 72 seçim çevresinde,

8. Güç Birliği Partisinin 59 seçim çevresinde,

9. Hak ve Özgürlükler Partisinin 87 seçim çevresinde,

10. Halkın Kurtuluş Partisinin 87 seçim çevresinde,

11. İyi Partinin 78 seçim çevresinde,

12. Memleket Partisinin 87 seçim çevresinde,

13. Millet Partisinin 87 seçim çevresinde,

14. Milliyetçi Hareket Partisinin 87 seçim çevresinde,

15. Milli Yol Partisinin 49 seçim çevresinde,

16. Sol Partinin 87 seçim çevresinde,

17. Türkiye İşçi Partisinin 54 seçim çevresinde,

18. Türkiye Komünist Hareketinin 87 seçim çevresinde,

19. Türkiye Komünist Partisinin 87 seçim çevresinde,

20. Vatan Partisinin 87 seçim çevresinde,

21. Yeniden Refah Partisinin 87 seçim çevresinde,

22. Yenilik Partisinin 74 seçim çevresinde,

23. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 87 seçim çevresinde,

24. Zafer Partisinin 75 seçim çevresinde.

Resmi gazete'de yayımlandıktan sonra oy pusulaları basılacak

Kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oy pusulaların basımına geçilecek. 13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak 14 Mayıs'ta sandığa gidilecek.

15 nisan'da geçici aday listesi açıklanmıştı

Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermiş, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.

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