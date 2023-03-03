YSK açıkladı Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Yüksek Seçim Kurulu, illerin milletvekili sayılarını açıkladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da seçim bölgeleri oluşturulurken, deprem bölgelerindeki milletvekili sayıları da değişmedi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi. Buna göre, 36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak. Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu.
Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında, Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada, TÜİK tarafından 31 Aralık 2022 tarihli veriler esas alınarak, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı paylaşıldı.
36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak.
Deprem bölgesinde oran değişti mi?
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis'i etkilemişti.