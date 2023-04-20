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Ergin Ataman iddiaları doğruladı yeni takımı belli oldu

Ergin Ataman iddiaları doğruladı yeni takımı belli oldu

Anadolu Efes'te bu sezon istenileni veremeyen Başantrenör Ergin Ataman, Yunan kulübü Panathinaikos ile görüşme halinde olduğunu doğruladı.

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Eurohoops sitesinin derlediği habere göre; Yunan gazetesi Live Sports’a konuşan Ataman, “Görüşmelerin olduğu doğru. Şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla alakalı iyi hislerimin olduğu.  Bazı içten görüşmeler sonunda söyleyebileceğim, pozitif hislere sahip olduğum yönünde. Ayrıca eğer Efes‘ten ayrılırsam, Panathinaikos ilk tercihim olacak” dedi.

Ergin Ataman ayrıca Panathinaikos efsanesi Zeljko Obradovic‘e de değinerek, “Eğer gelirsem Panathinaikos’un yeni Obradovic‘i olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sona eriyor

Bilindiği üzere, başarılı çalıştırıcı Ergin Ataman’ın Anadolu Efes ile olan kontratı bu yaz sona eriyor.

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