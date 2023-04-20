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Yemen’de Ramazan yardımı dağıtımında izdiham: 78 kişi hayatını kaybetti

Yemen’de Ramazan yardımı dağıtımında izdiham: 78 kişi hayatını kaybetti

Yemen’in başkenti Sanaa’da bir okulda Ramazan yardımı dağıtımı sırasında gerçekleşen izdiham sonucu en az 78 kişi hayatını kaybetti.

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Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kentin Bab-al-Yemen bölgesinde gerçekleşen izdihama ait kaotik anlar görülüyor.

Reuters ajansına göre dokuz dolarlık (yaklaşık 175 TL) Ramazan yardımını almak için yüzlerce kişi okula akın etmişti.

İçişleri Bakanlığı yardım dağıtımından sorumlu kişilerin gözaltına alındığını, olaya dair bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Elektrik teline isabet eden merminin yol açtığı patlama sonrası panik 

AP ajansına konuşan bir görgü tanığı, yardım dağıtımı için gelen kalabalığın artması üzerine Husi savaşçıların kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını, mermilerden birinin bir elektrik teline isabet ederek patlamaya neden olduğunu ve patlamanın yarattığı panik yüzünden izdiham yaşandığını söyledi.

İç savaş halindeki ülkede başkent Sanaa 2015’ten beri isyancı Husilerin elinde.
Ülkedeki iç savaş 150 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken ülke nüfusunun dörtte üçüne denk gelen yaklaşık 23 milyon kişinin de gıda yardımına muhtaç kalmasına neden oldu.

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