CHP'lileri çıldırtan anket sonucu! Kim kazanacak, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalında yapılan son anketleri yorumlarken, özellikle Metropoll Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu ve Millet İttifakı taraftarlarının tepkisine neden olan anketin yansımalarını değerlendirdi.

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Seçim öncesinde anket sonuçları bir bir açıklanıyor. ORC, Gezici, Metroppoll, Optimer, MAK gibi anket şirketleri yaptıkları kamuoyu araştırmalarını paylaşıyor.

Yaptığı anketle muhalefetin tepkisini çekti

Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anketi Millet İttifakı taraftarlarını çılgına çevirdi. Özer Sencer Nisah ayında yapılan anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşınca tepki topladı. Peki Özer Sencer neden hedefte? Hadi Özışık Metropoll'ün son anketini canlı yayında değerlendirdi

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