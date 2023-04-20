Özgür Özel böyle kıvırdı! Adam hiç bir şey duymamış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "Sırtımızı PKK'ya yaslıyoruz" şeklindeki açıklamaları görmezden gelerek, "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım." demişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalındaki yayında Özgür Özel'e HDP tarafından yapılmış duymak istemediği ifadeleri hatırlattı.

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14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmamış ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ima etmişti. İşte o günden sonra CHP'liler mümkün olduğu kadar HDP ile ilgili dikkatli konuşmaya başladı.

Hadi Özışık duymadıklarını hatırlattı

Özgür Özel bunlardan biriydi. Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olan Özgür Özel, HDP ile PKK'yı yan yana getirmemek için neler söyledi neler. Özgür Özel seçim taktiği gereği hiç bir şey duymadığını açıkladı. Hadi Özışık canlı yayında Özgür Özel'in duyması için adeta bağırdı.

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