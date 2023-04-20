BIST 5.061
DOLAR 19,41
EURO 21,27
ALTIN 1.245,85
HABER /  MEDYA

Özgür Özel böyle kıvırdı! Adam hiç bir şey duymamış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "Sırtımızı PKK'ya yaslıyoruz" şeklindeki açıklamaları görmezden gelerek, "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım." demişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalındaki yayında Özgür Özel'e HDP tarafından yapılmış duymak istemediği ifadeleri hatırlattı.

Abone ol

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmamış ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ima etmişti. İşte o günden sonra CHP'liler mümkün olduğu kadar HDP ile ilgili dikkatli konuşmaya başladı.

Hadi Özışık duymadıklarını hatırlattı

Özgür Özel bunlardan biriydi. Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olan Özgür Özel, HDP ile PKK'yı yan yana getirmemek için neler söyledi neler. Özgür Özel seçim taktiği gereği hiç bir şey duymadığını açıkladı. Hadi Özışık canlı yayında Özgür Özel'in duyması için adeta bağırdı.

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Gözaltına alınan Serdar Akinan, serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Serdar Akinan, serbest bırakıldı
Jorge Jesus: Ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum
Jorge Jesus: Ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
"Alevi" videosuyla seçimde ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi
"Alevi" videosuyla seçimde ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi
Tayland'da dev panda Lin Hui, 21 yaşında hayatını kaybetti
Tayland'da dev panda Lin Hui, 21 yaşında hayatını kaybetti
Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda 10. kez şampiyon
Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda 10. kez şampiyon
İngiltere'nin denediği güdümlü füze atabilen helikopter SİHA'da Türk katkısı
İngiltere'nin denediği güdümlü füze atabilen helikopter SİHA'da Türk katkısı
Feyzullah Aktürk 2. kez Avrupa şampiyonu oldu
Feyzullah Aktürk 2. kez Avrupa şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kazanamaz' dedikleri adaya şimdi 'umut' diyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kazanamaz' dedikleri adaya şimdi 'umut' diyorlar
Sırrı Süreyya Önder'den skandal sözler: Öcalan'sız ve PKK'sız olmaz
Sırrı Süreyya Önder'den skandal sözler: Öcalan'sız ve PKK'sız olmaz
YSK, milletvekili aday listelerini onayladı
YSK, milletvekili aday listelerini onayladı
Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne eleştiri: Beni konuşturmayın
Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne eleştiri: Beni konuşturmayın