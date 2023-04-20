Kiev’de gökyüzünde gizemli bir ışık belirdi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dün gece gökyüzünde gizemli bir ışık belirdi. Hızla alçalan ve yok olan nesnenin ne olduğu henüz tespit edilemedi.

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Kentteki hava saldırısı sirenleri de ışığın görülmesinin ardından çaldı.

Bugüne kadar bu sirenler genelde saldırılardan sonra değil, öncesinde çalıyordu.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in özel kalemi Andriy Yermak da sosyal medya hesabında önce Kiev’de hava savunma sistemlerinin dün gece karşı saldırı düzenlediğini yazdı daha sonra da “Hava Kuvvetleri bu ışığın kaynağıyla ilgili gerekli bilgiyi paylaşacaktır” dedi.

Bazıları bu ışığın, dün atmosfere girerek yok olması beklenen bir NASA uydusu olabileceğini düşünüyor.

Söz konusu uydu güneşteki patlamalara dair incelemeler yaptıktan sonra görevini tamamlayarak kendini imha edecekti. Fakat ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki olayın uydunun atmosfere girmesi beklenen andan saatler önce gerçekleştiğini belirtti.