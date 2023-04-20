ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan,"Anketlere göre yüzde 7-9 oranında oyumuz var." dedi.

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ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Halk arasında giderek artan bir ilgi olduğunu görüyorum." diyen Oğan, ATA İttifakı'nın oy oranının 7-9 civarında olduğunu söyledi.

Medya Muharrem Bey'i tüketti

"Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz. Kademeli bir artışı öngördük. Her şey planladığımız gibi gidiyor." ifadelerini kullanan Oğan, şunları kaydetti:

Medya Muharrem Bey'i tüketti. Medya hızlı girdi Muharrem Bey meselesinde. Sayın İnce, Fatih Altaylı'nın programında düşüş yaşadı, Babala TV'de öğrencilerle girdiği diyalogda da düşüş yaşadı. Sakinliği bıraktığınız anda karşınızda iki kitle var. Cumhur ve Millet İttifakı. Sizin açığınızı arayan ciddi sosyal medya bloğu var.

"İYİ Parti ve MHP'nin Türk milliyetçisi seçmeni bana oy verecek"

2 hafta önce sayın Muharrem İnce'nin bu seçimin sonuçlarının mutlak değiştirici olduğu konuşuluyordu bugün Sinan Oğan'ın yükselişini konuşuyoruz. Sahalarda 2002'nin havası var. Oy tabanları bize başka şey söylüyor. Mlilet İttifakı ve CHP'nin adayı sayın Kılıçdaroğlu sol, sosyal demokrat bir isim. Oy oranı yüzde 25'tir. Yüzde 32 olmaz. Sayın Erdoğan'ın yüzde 20-25'tir. Hadi yüzde 30 olsun. Hadi HDP'ye de verin. Yüzde 30'luk kitle Atatürkçü ve Türk milliyetçisidir. İYİ Parti'nin tabanının büyük çoğunluğu İYİ Parti'ye oy vermekle beraber sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. İYİ Parti ve MHP'nin Türk milliyetçisi seçmeni bana oy verecek.

Ben Kürt kardeşlerimden oy alacağıma inanıyorum. Iğdır'da doğdum, büyüdüm. Kürt kardeşlerimle top oynadım, aynı ekmeği yedim. Kürt kardeşimle empati kuracak olan benim. Bütün Kürtlerin oyunu alacağım demedim. Milletvekili seçilirken Iğdır'da çok ciddi oy aldım. Kürt kardeşlerimin hepsi HDP'ye oy vermiyor. Kürt vatandaşlarımızın yüzde 99'u bu ülkeye bağlı. Yüzde 1'lik kitle HDP'nin üst yapısı, terörle mesafe koymayan.

Suriyeli sorunu

Suriyeli karşıtı, şu veya bu yanlısı değilim. Normalinden fazla olan her şeyi normale döndürülmesi taraftarıyız. 20 bin Suriyeli olsa sorun etmezdik. 6-7 milyon Suriyeli var. Suriyeli kadının doğurganlık hızı 5.3'e çıkıyor. Türkiye'deki kadının doğurganlık oranı 1.3. Türkiye'de 13 milyon göçmen var. Önemli kısmı kaçak. Yaklaşık 6-7 milyonu erkek. 5 milyonu net askerlik yapabilecek erkek. 2 milyonu savaş tecrübesi olan erkek. Eline silahı verdiğiniz anda düzenli orduya dönüşecek erkek. Türkiye'nin ordu mensubu 700 bin. Bu bir tehdit değil mi? Onun için bu sayıyı azaltmak zorundayız.