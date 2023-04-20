BIST 5.023
DOLAR 19,41
EURO 21,26
ALTIN 1.247,86
HABER /  SPOR

Manchester City ve Inter turu geçti, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri netleşti

Manchester City ve Inter turu geçti, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarında Bayern Münih'i eleyen Manchester City ile Benfica'yı saf dışı bırakan Inter yarı finale yükseldi. Yarı finalde M. City, Real Madrid ile Inter ise Milan ile karşı karşıya gelecek.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar beli oldu. Manchester City 3-0’ın rövanşında Bayern Münih ile Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. İlk yarı gol sesi çıkmazken karşılaşmanın ikinci yarısının 57. dakikasında İngiliz ekibi Norveçli golcüsü Erling Haaland ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi karşılaşmanın 83. dakikasında Joshua Kimmich’in penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Manchester City, 3-0’ın rövanşında 1-1 berabere kalarak Alman ekibi Bayern Münih’i eleyip yarı finalde İspanya ekibi Real Madrid'in rakibi oldu.

Yarı finalde Milano derbisi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nin rövanşında Inter ile Benfica Giuseppe Meazza’da karşılaştı. Ev sahibi karşılaşmanın 14. dakikasında Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti.

Benfica’da 38. dakikada Fredrik Aursnes ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı. İtalyan ekibi maçın 65. dakikasında Lautaro Martinez ve 78. dakikada Joaquin Correa ile 2 gol bularak skoru 3-1’e getirdi.

Portekiz ekibi mücadelenin 86. dakikasında Antonio Silva ile 90+2 de Petar Musa ile 3-3 beraberliği yakalasa da İtalyan temsilcisi ilk maçta 2-0 yendiği için adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla yarı finalde Inter ile Milan karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanlığına 22 bin 43 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı Bekir Bozdağ duyurdu
Adalet Bakanlığına 22 bin 43 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı Bekir Bozdağ duyurdu
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oy oranını açıkladı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulası basımı başlandı oy pusulasının boyu şaşırttı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulası basımı başlandı oy pusulasının boyu şaşırttı
Ergin Ataman iddiaları doğruladı yeni takımı belli oldu
Ergin Ataman iddiaları doğruladı yeni takımı belli oldu
Kiev’de gökyüzünde gizemli bir ışık belirdi
Kiev’de gökyüzünde gizemli bir ışık belirdi
Yemen’de Ramazan yardımı dağıtımında izdiham: 78 kişi hayatını kaybetti
Yemen’de Ramazan yardımı dağıtımında izdiham: 78 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'yi ipten alan Joao Pedro: Hikayenin geri kalanı farklı olacak
Fenerbahçe'yi ipten alan Joao Pedro: Hikayenin geri kalanı farklı olacak
Elazığ'da deprem oldu! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Elazığ'da deprem oldu! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
CHP'lileri çıldırtan anket sonucu! Kim kazanacak, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
CHP'lileri çıldırtan anket sonucu! Kim kazanacak, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Özgür Özel böyle kıvırdı! Adam hiç bir şey duymamış
Özgür Özel böyle kıvırdı! Adam hiç bir şey duymamış
Gözaltına alınan Serdar Akinan, serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Serdar Akinan, serbest bırakıldı