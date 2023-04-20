Bomba kulis: Erdoğan, ticaret bakanını seçti işte sürpriz isim! Kılıçdaroğlu'nun Hilton toplantısı...

Seçim kulisleriyle partilerin nabzı tutuluyor. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 150 iş adamıyla İstanbul Hilton'da ne konuştu? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırsa ticaret bakanı olacak ismi belirledi deniyor. İşte ayrıntılar...

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CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 3 gündür İstanbul Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Hilton’da kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul ziyaretlerinde hep bu oteli tercih ediyor.

OdaTv'nin haberine göre, önceki gün de bu otelde Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önde gelen iş insanları ile bir araya geldi. Kimler yok ki...

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, eski başkan Simone Kaslowski, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Türk Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Tankut Turnaoğlu ve yöneticileri, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu yöneticileri ve avukatlar İsmail Esin, Hüseyin Altaş, Mehmet Gün de aralarında bulunduğu iş insanı ağırlıklı 150 kişi Kemal Kılıçdaroğlu’na sorular yöneltti.

"İş dünyası memnun olmadı"

Kılıçdaroğlu seçim vaatlerini bu toplantıda da yineledi. Ancak beklenin aksine iş dünyası bu toplantıdan memnun ayrılmadı. Toplantıya katılan iş insanlarındaki hakim görüş ise “Millet İttifakının ekonomiye ilişkin kadrosu ve somut öneriler” olmadığıydı…

"Erdoğan, ticaret bakanını seçti"

Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli bir görev üstlenip Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Özellikle son dönemde hem Merkez Hakem Kuruluyla ilgili tartışmalar hem de Kulüpler Birliği’nin yabancı kuralına ilişkin beklentisi Başkan Mehmet Büyükekşi’nin yoğunluğunu artırıyor. Bu yoğunluğa şimdi bir yenisi daha eklendi. O da Mehmet Büyükekşi’ye bakanlık teklif edilmesiydi.

OdaTv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi Ticaret Bakanlığı’na sektörü en iyi tanıyan isimlerin başında gelen Mehmet Büyükekşi’yi getirmeyi planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nu ise mevcut yönetimden bir isim devralacak. Burada ise en ciddi aday Galatasaray eski yöneticisi Yusuf Günay.

Kaynak: OdaTv