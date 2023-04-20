Oğuzhan Koç'u aldattı iddiası olay olmuştu! Demet Özdemir sessizliğini bozdu
Oğuzhan Koç ile 8 ay evli kalan ve boşanma kararı alan oyuncu Demet Özdemir hakkında çeşitli iddialar gündemdeydi. Hem para konusunda hem de aldatma konusunda iddialar üzerine Özdemir ilk kez konuştu.
8 ay önce hayatlarını birleştiren magazin dümyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu.
İkili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç'un aldatıldığı yönündeydi. Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.
Özdemir iddialara dair "Öyle şeyler yok" diyerek konuşmasında "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.