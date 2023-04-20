Oğuzhan Koç'u aldattı iddiası olay olmuştu! Demet Özdemir sessizliğini bozdu

Özdemir iddialara dair "Öyle şeyler yok" diyerek konuşmasında "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.