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Ahmet Hakan terör örgütü PKK'ya düğün bayram ettiren cümleyi açıkladı

Ahmet Hakan terör örgütü PKK'ya düğün bayram ettiren cümleyi açıkladı

Ahmet Hakan, Kürtlere terörist muamelesi yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kürt eşittir PKK." yaklaşımının terör örgütü PKK'nın bayıldığı cümle olduğunu yazdı.

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Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtler" başlıklı videosu tartışılıyor.

Kürtlere terörist muamelesi yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, tahrik, istismar ve provokasyona çanak tutmakla suçlandı.

Eleştirilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'nu, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "PKK’nın bayıldığı cümle: Kürt eşittir PKK" başlıklı yazısında kaleme aldı.

"Kürtleri PKK’nın kucağına terk etmektir"

AK Parti'nin PKK’ya terörist dediğini HDP’yi de PKK’nın siyasi uzantısı olmakla suçladığına değinen Hakan, her seçimde Kürtlerin önemli bir oyunu aldığını hatırlatarak, AK Parti kesiminde bugüne kadar "Kürtler terörist" anlamına gelecek en ufak bir imanın bile olmadığını yazdı.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"Eğer Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın PKK’ya ve PKK bağlamında HDP’ye yönelik sert tutumundan yola çıkarak “Bunlar, Kürtlere terörist muamelesi yapıyor” sonucuna varıyorsa...

Olayı şöyle kodlamış oluyor:

HDP, Kürtlerin yegâne siyasi temsilcisidir. PKK, Kürtlerin yegâne illegal temsilcisidir.

Bu tehlikeli kodlamanın doğuracağı tek bir sonuç vardır:

“Kürt eşittir PKK.”

Terör örgütü PKK’nın en sevdiği, en bayıldığı, en arayıp da bulamadığı yaklaşım, Kürt eşittir PKK” yaklaşımıdır. Çünkü “Kürt eşittir PKK” demek, bütün Kürtleri PKK’nın kucağına terk etmektir. Böyle bir yaklaşım, PKK’ya düğün bayram ettirir."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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