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Adana polisinden operasyon! Kızını da işe alet etmiş

Adana polisinden operasyon! Kızını da işe alet etmiş

ADANA polisinin yaptığı çalışmada silah kaçakçılığı yapan şahsa operasyon düzenlendi. Şahsın tabancaları teslim almaya gelen kızı ile yeğeni de yakalandı. Baba, kızı ve yeğeninin gözaltına alındığı operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ile 25 adet kuru sıkıdan dönüştürülmüş tabanca ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen Halis Y.’yi (42), teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, Halis Y.’nin şehir dışından getirttiği kuru sıkıdan dönüştürülmüş tabancaları, kentte sattığını belirledi.

Ekiplerin çalışmasında şüphelinin kızı Büşra Y. (21) ile yeğeni Mazlum Y’nin (28) gönderilen silahları teslim almak için Adana Merkez Otogarı’na gittiğini tespit etti. Otogara giden ekipler, bir otobüsten aldıkları koli ile birlikte 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Açılan kolinin içerisinde 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silahların ele geçirilmesiyle polis, Halis Y'nin Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki evine de operasyon düzenledi. Operasyonda Halis Y.’de gözaltına alınırken, evde 5 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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