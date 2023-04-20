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Ankara'da zincirleme trafik kazası 10 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da zincirleme trafik kazası 10 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

ANKARA'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Ankara-Samsun Karayolu Kırıkkale istikameti Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram yoğunluğu nedeniyle kontrolden çıkan otomobiller birbirine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri 10 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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