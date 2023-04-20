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Arife günü İstanbul'da yollar boş kaldı

Arife günü İstanbul'da yollar boş kaldı

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. Trafik haritasına göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak ölçüldü.

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İstanbul’da yaşayan vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde memleketlerine ve tatile bölgelerine gitmeleri sebebiyle İstanbul’da birçok yol boş kaldı.

Arife günü trafik haritasına göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 09.30 sıralarında yüzde 15 olarak ölçüldü. Cevizlibağ’dan çekilen görüntülerde D-100 karayolunun iki yönde de açık ve çoğunlukla boş olduğu görüldü.

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