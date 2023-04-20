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Bayram öncesi tatlı üreticileri uyarıyor: Merdiven altından ürün almayın

Bayram öncesi tatlı üreticileri uyarıyor: Merdiven altından ürün almayın

Ramazan bayramı öncesi çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslerken, satıcılar merdiven altı, kaydı bulunmayan işletmelerden kesinlikle ürün alınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor: Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor.

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Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı'na gelmesiyle bayramlık tatlı satışında yoğun mesai başladı. Bayramda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklavaların üretimleri de neredeyse tamamlanmak üzere. Baklava satıcıları bayram öncesi yoğun talebi karşılayabilmek sahura kadar tepsi tepsi baklava açıyorlar.

"Fiyatın yüksek olması, ürünün kaliteli olduğu anlamına gelmiyor"

Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 70 ile 100 artış yaşandığını anlatan satıcı Kemal Bayraktar, "Bayrama sayılı günler kala siparişlerimizi tamamladık. Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL'den başlıyor. Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kesesine göre alışverişlerini sürdürüyor. Bazı üreticiler fıstıklı baklavayı 700-800 liradan satıyor. Bunlar abartı fiyatlar, fıstığın fiyatı belli, şekerin fiyatı belli bunları makul bulmuyoruz” dedi.

Öte yandan Bayraktar, vatandaşları bilinen ve odalara kayıtlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyararak, merdiven altı, kaydı bulunmayan işletmelerden kesinlikle ürün alınmamasını söyledi.

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