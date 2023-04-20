Kemal Kılıçdaroğlu 'bu' dediği Nureddin Nebati'ye cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak mı?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye 'bu' diyerek küçümseyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendirdi.

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için "Tanıdığım en çapsız başbakan" demişti Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu..

O Ahmet Davutoğlu ki bugün Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı ve ortağı... Deva Partisi lideri Ali Babacan için "Seni Yüce Divan'a gönderceğim" demişti Kılıçdaroğlu...

Ali Babacan da Davutoğlu gibi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı ilan edildi...

Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de 300 milyar dolar vaadiyle ilgili kendisini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "kimse takmaz bunu" dedi.

Yarın gün olur Nebati de Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarından biri olur mu? Bilmiyoruz, bilemiyoruz... bilinen o ki seçim öncesi Kılıçdaroğlu dilini sertleştirmeye başladı.