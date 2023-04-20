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Araç sahiplerine müjde: Yarın akaryakıta çifte büyük indirim geliyor! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

Araç sahiplerine müjde: Yarın akaryakıta çifte büyük indirim geliyor! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 21 Nisan (yarın) itibariyla benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geliyor. İşte indirim sonrası benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 21 Nisan itibariyla benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geliyor. Bu indirimin pompaya yansımasının ardından İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde benzin ve motorin fiyatları şöyle olacak...

İşte akaryakıtta yeni fiyatlar

Benzin İstanbul'da 22,41'den 21,20 liraya, Ankara'da 22,80'den 21,59'a İzmir'de 22,79'dan 21,58'e inecek. Motorin ise İstanbul'da 21.06'dan 20,15'e Ankara'da 21,48'ten 20,56'ya İzmir'de 21,56'dan 20,65'e inecek.

Petrolde düşüş sürüyor

Petrol fiyatları son 4 günde 3. kez düşüşte. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2 düşüşle kapanmasının ardından bugün de yüzde 1’den fazla düşerek 83 doların altına geriledi.

Fed’in Bej Kitap raporunda ABD ekonomisinin son haftalarda duraksadığı belirtildi. Bu durum enerji talebine yönelik görünümün kötüleşmesine neden oluyor. Dolardaki son yükseliş de emtiaları olumsuz etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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