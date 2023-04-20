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TEM Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde aralıklarla yoğunluk oluşturuyor.

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Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahların biri olan ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişlerinde Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler zaman zaman yoğunluğa sebep oluyor.

Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görev alan polis ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Trafik yoğunluğunun gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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