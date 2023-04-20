BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,27
ALTIN 1.248,44
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Mesleki ve teknik liseler yılın ilk üç ayında 932 milyon lira kazandı

Mesleki ve teknik liseler yılın ilk üç ayında 932 milyon lira kazandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, döner sermayesi olan mesleki ve teknik liselerin, yılın ilk üç ayındaki gelirini, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 175 artışla 932 milyon liraya yükselttiğini bildirdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, meslek liselerinin bu yıl toplam 3,5 milyar lira olan üretim hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Döner sermayesi olan mesleki ve teknik liselerimiz, 2023 yılının ilk üç aylında gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 175 artırarak yaklaşık 932 milyon liraya yükseltti. Ocak, şubat ve mart boyunca elektrik elektronik teknolojisi alanındaki üretiminden elde ettiği 48 milyon liralık gelirle İstanbul Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, 22 milyon liraya yaklaşan gelirle yiyecek içecek hizmetleri alanında Gaziantep Şehitkamil Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine Şehitkamil ilçemizden Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekstil teknolojisi alanındaki üretimiyle ekonomiye en çok katkıyı sağlayan ilk üç okulumuz oldu."

Döner sermaye işletmesi kapsamında bu yılın ilk üç ayında, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Konya ve Şanlıurfa'nın en yüksek gelir elde eden ilk beş il olduğunu bildiren Özer, İstanbul'un gelirini 148 milyon 223 bin liraya, Gaziantep'in 110 milyon 497 bin liraya yükselttiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Ankara 85 milyon 71 bin liralık gelirle üçüncü, Konya 48 milyon 451 bin lira gelirle dördüncü oldu. Şanlıurfa ise 40 milyon 995 bin liralık gelirle beşinci sırada yer aldı." bilgisini verdi.

Özer, yılın ilk üç ayında en fazla gelir elden edilen alanların sırasıyla yiyecek içecek hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri ve kimya teknolojisi olduğunu da bildirdi.

Mahmut Özer, döner sermaye kapsamında elde edilen bu gelirden öğrenci ve öğretmenlerin de yararlandığını belirterek, ilk üç ayda elde edilen 932 milyon liralık gelirden öğrencilerin 48 milyon lira, öğretmenlerin 132 milyon lira pay aldığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet namaz vakitleri
Tekirdağ bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet namaz vakitleri
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kurduğu konteynerler teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kurduğu konteynerler teslim edildi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Bayram namazı saatleri İstanbul'da kaçta kılınacak? Diyanet sayfası
Bayram namazı saatleri İstanbul'da kaçta kılınacak? Diyanet sayfası
TEM Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
TEM Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
Jason Statham yeniden Antalya'ya geldi, paylaşımı Türk takipçilerinin ilgisini çekti
Jason Statham yeniden Antalya'ya geldi, paylaşımı Türk takipçilerinin ilgisini çekti
Kayseri'de Bakan Hulusi Akar’dan Togg’lu bayramlaşma
Kayseri'de Bakan Hulusi Akar’dan Togg’lu bayramlaşma
Bayram öncesi tatlı üreticileri uyarıyor: Merdiven altından ürün almayın
Bayram öncesi tatlı üreticileri uyarıyor: Merdiven altından ürün almayın
Araç sahiplerine müjde: Yarın akaryakıta çifte büyük indirim geliyor! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...
Araç sahiplerine müjde: Yarın akaryakıta çifte büyük indirim geliyor! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...
Denizli'de acı olay. Hastaneye 100 metre kala kalbine yenik düştü
Denizli'de acı olay. Hastaneye 100 metre kala kalbine yenik düştü
Kemal Kılıçdaroğlu 'bu' dediği Nureddin Nebati'ye cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak mı?
Kemal Kılıçdaroğlu 'bu' dediği Nureddin Nebati'ye cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak mı?
Ucuz çikolataya dikkat! İçinde kakao değil margarin ve glikoz var
Ucuz çikolataya dikkat! İçinde kakao değil margarin ve glikoz var