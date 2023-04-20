Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, “Asrın felaketinin yaralarını devlet millet, el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz” dedi. 'Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarını kavuşturmakta kararlıyız' diyen Erdoğan, "Deprem bölgesinde 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aziz milletim değerli kardeşlerim sizleri kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramı’nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bıraktık. Rabbime bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaştırdığı için hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ramazan Ayı’nı buruk karşıladık, buruk geçirdik"

Erdoğan, "Bu sene 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısı sebebiyle Ramazan Ayı’nı buruk karşıladık, buruk geçirdik. Depremlerde ve sellerde vefat eden 50 bini aşkın insanımızın her birine bir kez daha Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletçe hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılır. Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de ahirette aziz şehitlerimizle beraber haşr olacaklarına inanıyoruz. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’ın manevi ikliminin en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik” dedi.

"Asrın felaketinin yaralarını devlet millet, el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz"

Erdoğan, “ Bu mübarek günlerde özellikle depremzedelerimizi yalnız bırakmadık. Ne seçim gündemini ne diğer devlet işlerinin ne de günlük hayatın meşgalelerinin deprem bölgesine unutturmasına izin verdik. Depremin vurduğu illerimizin yeniden ziyaret etmek suretiyle hem afetzedelerimizin acısını bir kez daha paylaştık hem yürütülen faaliyetleri yerinde gördük hem de deprem konutlarımızın temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle sivil toplum kuruluşlarımız tüm imkanlarıyla ve gönüllüleri ile sahadalar. Asrın felaketinin yaralarını devlet millet, el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz. Bugün itibari ile enkazların çok büyük bir bölümü kalktı. 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa süreci başladı. Bunlardan yaklaşık 50 bininde bir fiil temeli atıldı. Enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutlar daha da güçleniyor" dedi.

Erdoğan devamında şu ifadeleri kullandı:

Depremin izleri silindikçe bölgede hayat yavaş yavaş normal ritmine dönüyor. Afette ve yıkıla yakınını kaybeden kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor bayramdan sonra deprem illerimiz dahil okulların açılmasıyla birlikte bölgeye geri dönüşlerin daha da hızlanacağına inanıyoruz.

Kayıplarımızı geri getiremesek de depremzede kardeşlerimizi bir an önce yeni yuvalarını kavuşturmakta kararlıyız.

Deprem bölgesinde 507 bin konut ve 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz.

"Milletimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli karar vereceğinden şüphe etmiyoruz"

Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerini milletimizin desteğiyle tamamladıktan sonra deprem bölgesinin imar ve ihyasının kesintisiz sürmesini sağlayacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz.

Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli karar vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz.

Türkiye yüzyılı vizyonumuza sahip çıkan bizlere dualarıyla destek veren tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek, gönülleriniz şen umutlarınız diri geleceğiniz aydınlık olsun kalın sağlıcakla"