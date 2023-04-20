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Kastamonu'da kiraladıkları villayı uyuşturucu serasına çevirmişler

Kastamonu'da kiraladıkları villayı uyuşturucu serasına çevirmişler

Kastamonu'da kiraladıkları üç katlı villanın iki katında, milyonluk yatırım yapıp kurdukları serada skunk yetiştiren şebeke, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari yaptıkları çalışmalar neticesinde, Kastamonu il merkezinde bulunan bir villada uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tespit edilen 3 katlı villanın H.Ş., O.T. ve C.G. isimli şahıslar tarafından kiralandığını tespit etti. Ekipler tarafından takibe alınan villaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda villanın iki katında milyon liralık yatırım ile kurulan sera düzeneğiyle karşılaşıldı. Güç kaynağı, havalandırma hortumu gibi düzeneklerle seranın kurulduğu ve kurulan serada uyuşturucu yetiştirildiği tespit edildi.

Villada yapılan aramada 14 kilo 972 gram skunk, 90 kök skunk bitkisi, 484 bin 600 TL suçtan elde edildiği belirlenen para, 1 adet hassas terazi, 21 adet güç kaynağı, 11 adet led ampul, 15 metre havalandırma hortumu, 20 metre sera naylonu ve 35 adet kilitli poşet ele geçirildi. Jandarma ekiplerince H.Ş., O.T. ve C.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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