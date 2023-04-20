ABD’nin Oklahoma eyaletini hortum vurdu: 2 ölü

ABD’nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortum hayatı felç etti. Hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Oklahoma McClain County’deki evlerde ve bazı yapılarda büyük hasar meydana geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
McClain County Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Cole kasabasında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılara müdahale edildiği bildirildi. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği, ölü sayısının artabileceği aktarıldı. Ayrıca bazı sakinlerin sığınaklarda mahsur kaldığı belirtildi.
Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us’e göre eyalette 20 bin abone hortum nedeniyle elektriksiz kaldı.