Nijeryalı yetim kızlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fahrilere kadro müjdesi ver' çağrısı

Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu, Ramazan ayının 4. iftarını Nijerya'da Şehit Eren Bülbül yetimhanesinde verdi. Afrika'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Nijeryalı yetim kızlar, fahrilere kadro müjdesi vermeye çağırdı.

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Fahri Kur'an Kursu öğreticileri Platformu, kadro taleplerini bir kez daha gündeme getirdi.

Uluslararası Sosyal Sorumlululuk derneği aracalığıyla Nijerya'da şehit Eren Yetim Bülbül yetimhanesinde iftar veren platform, 14 Mayıs seçimleri öncesi kadro müjdesinin verilmesini istedi.

Hayır duasını esirgemeyen Nijeryalı yetim kızlar da ellerinde taşıdıkları dövizlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadro müjdesi vermesi için çağrıda bulundular.

"2023 seçiminden önce kadro müjdemizi bekliyoruz"

Platform üyelerinin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

-SGK prim günlerimiz baz alınarak görevde olup olmama şartına bakılmadan 25 bin Fahri Öğretici #kadro müjdesi bekliyoruz

Devletimiz herkesin gönlünü aldı sıkıntısını giderdi bizler kaldık

10 yıldır feryadımızı kimse duymuyor ve seçimden sonraya bırakılıyoruz ama sonrasında yine verilen sözler de unutuluyor.

-#CUMHUR_İTTİFAKINA VE #CUMHURBAŞKANIMIZA ÇAĞRIMIZ verdikleri #kadro_sözünün 2023 seçimden önce tutulmasını bekliyoruz.

Artık sevdiğimiz insanlar tarafından kaldırılmaktan yorulduk

-Söz namussa CUMHUR İTTİFAKI KADRO SÖZÜNÜ ayrım yapmadan ve daha fazla geciktirmeden SEÇİMDEN ÖNCE TUTMALIDIR

#keşfet #seçim2023 #mhp #akparti #bbp #yenidenrefah #hüdapar #cumhurittifakı #seçim #kadro_sözü tutulmalıdır

SEÇİMDEN ÖNCE KADRO MÜJDEMİZİ BEKLİYORUZ