BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,27
ALTIN 1.248,44
HABER /  SPOR

Ronaldo'nun tribünlere yaptığı hareket olay çıkardı: Sınır dışı edin

Ronaldo'nun tribünlere yaptığı hareket olay çıkardı: Sınır dışı edin

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçının ardından Cristiano Ronaldo'nun, rakip takım taraftarlarının "Messi" tezahüratları karşısında elini kasıklarına götürerek yaptığı hareket tepki çekti. Ülkede bazıları Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi hatta sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da maç sonu yaptığı hareketle gündeme oturdu. Portekizli yıldız, kaybettikleri maç sonrası yapılan "Messi" tezahüratlarına çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçı sonrası rakip takım taraftarları Cristiano Ronaldo'yu sinirlendirmek için "Messi" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat karşısında Portekizli yıldız ise soyunma odası koridoruna girerken eliyle cinsel organını tuttu.

Suudi Arabistan'da tepki çekti

Ronaldo'nun yaptığı bu hareket bir grup Suudi futbolseverin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada Portekizli yıldızı eleştiren Suudi futbolseverler, özellikle Ramazan ayında yapılan bu hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bazıları ise Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi hatta sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya bayram namazı Diyanet 2023 kaçta kılınacak? Bayram namazı kaç rekat?
Sakarya bayram namazı Diyanet 2023 kaçta kılınacak? Bayram namazı kaç rekat?
Nijeryalı yetim kızlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fahrilere kadro müjdesi ver' çağrısı
Nijeryalı yetim kızlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'fahrilere kadro müjdesi ver' çağrısı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kocaeli bayram namazı vakti kaçta kılınacak 2023 bayram namaz saatleri
Kocaeli bayram namazı vakti kaçta kılınacak 2023 bayram namaz saatleri
Eski CIA Danışmanı Henri Barkey: "Seçimi Erdoğan kazanacak, Beyaz Saray hazırlanmalı"
Eski CIA Danışmanı Henri Barkey: "Seçimi Erdoğan kazanacak, Beyaz Saray hazırlanmalı"
Bulgaristan, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı
Bulgaristan, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı
ABD’nin Oklahoma eyaletini hortum vurdu: 2 ölü
ABD’nin Oklahoma eyaletini hortum vurdu: 2 ölü
Yalova'da bayram namazı kaçta kılınacak? Bayram namazı kaç rekat?
Yalova'da bayram namazı kaçta kılınacak? Bayram namazı kaç rekat?
Kastamonu'da kiraladıkları villayı uyuşturucu serasına çevirmişler
Kastamonu'da kiraladıkları villayı uyuşturucu serasına çevirmişler
K-pop yıldızı Moonbin evinde ölü bulundu
K-pop yıldızı Moonbin evinde ölü bulundu
Edirne bayram namazı saati kaçta Diyanet il il namaz vakitleri
Edirne bayram namazı saati kaçta Diyanet il il namaz vakitleri
Adana’da kafa kafaya çarpıştılar: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Adana’da kafa kafaya çarpıştılar: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı