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Danimarka ve Hollanda, 14 Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna’ya gönderecek

Danimarka ve Hollanda, 14 Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna’ya gönderecek

Danimarka ve Hollanda, Alman yapımı 14 adet Leopard 2A4 muharebe tankı satın alınıp Ukrayna’ya gönderileceğini duyurdu.

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İki ülkenin dışişleri bakanlıklarınca yapılan ortak açıklamada, Leopard 2 muharebe tanklarıyla ilgili "ortak satın alma, yenileme ve bağışlama" için yaklaşık 165 milyon avroluk maliyetin iki NATO ülkesi arasında eşit paylaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu sayede, birçok ortak ve müttefik tarafından desteklenen 'Leopard 2 koalisyonunda' ortaklaşa yer alacağız." ifadesi kullanıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Danimarka, Hollanda ve Almanya'nın şubatta duyurduğu "Ukrayna için en az 100 Leopard 1A5 tankı tedariki" katkısının yanı sıra 14 Leopard 2 muharebe tankı desteğini "önemli bir bağış" olarak niteledi.

Danimarka Savunma Bakanı Vekili Troels Lund Poulsen de tankların ülkesine ait olmadığını ve Hollanda ile işbirliği içinde satın alındığını vurguladı.

Poulsen, Danimarka'nın şu anda bağışladığından farklı ve daha yeni model Leopard 2A7 tanklarına sahip olduğunu kaydetti.

Almanya, ocakta ordunun mevcut stoklarından 14 Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamıştı.

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