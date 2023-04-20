BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,29
ALTIN 1.253,07
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Zeugma Mozaik Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Zeugma Mozaik Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapatılan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, yeniden ziyarete açıldı.

Abone ol

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz esere ev sahipliği yapan müze, 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlattı.

Depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen müze, kapılarını bugün yeniden ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, ziyaretçilere kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Müzede gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Çomak, şunları kaydetti:

"Müze olarak 2023 yılına çok güzel giriş yaptık. Turizm sezonu çok iyi başlamıştı. 2022 yılının ocak ayında müzemizi 11 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl ocak ayında 27 bin kişiyi ağırladık. İki katından fazla sayıya ulaşmıştık. Turizm sezonu tam açılmadan bunu başardık. 2022 yılında ziyaretçi rekoru kırmıştık, tarihin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. 2023 yılında da bu hedefimiz devam edecek. Ziyaretçi sayımız kat kat devam edecek."

Elazığ'dan bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen Gizem Yalman, ziyaretlere Zeugma Müzesi'nden başladıklarını ifade etti.

Müzeyi çok beğendiğini dile getiren Yalman, "Çok mutlu olduk, çok sevindik müzenin açıldığına. İnşallah bir daha böyle bir felaket ile karşılaşmayız. Daima açık olur inşallah burası. Bir kez daha gelmiştik buraya. Gerçekten çok beğenmiştim, şimdi de kardeşimi gezdirmeye getirdim." dedi.

Müze, 08.30-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' videosuna Fatih Portakal 'bravo' dedi yorum yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' videosuna Fatih Portakal 'bravo' dedi yorum yağdı
Yunanistan açıklarında yine göçmen teknesi battı: 1 ölü
Yunanistan açıklarında yine göçmen teknesi battı: 1 ölü
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Sivas bayram namazı saati Diyanet bayram namazı farz mı sünnet mi?
Sivas bayram namazı saati Diyanet bayram namazı farz mı sünnet mi?
Sakarya'da feci kaza: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Sakarya'da feci kaza: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bayram namazı saatleri Diyanet 2023 Nevşehir'de saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı saatleri Diyanet 2023 Nevşehir'de saat kaçta kılınacak?
Danimarka ve Hollanda, 14 Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna’ya gönderecek
Danimarka ve Hollanda, 14 Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna’ya gönderecek
Konya bayram namazı ne zaman kılınacak, saat kaçta-2023 namaz vakitleri Diyanet
Konya bayram namazı ne zaman kılınacak, saat kaçta-2023 namaz vakitleri Diyanet
Diyarbakır’da annesini bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı
Diyarbakır’da annesini bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı
Kayseri'de bayram namazı kaçta kılınacak Diyanet 2023 Kayseri namaz vakitleri
Kayseri'de bayram namazı kaçta kılınacak Diyanet 2023 Kayseri namaz vakitleri
Trafikte tartıştığı kadın sürücüye yumruk atıp bayılttı
Trafikte tartıştığı kadın sürücüye yumruk atıp bayılttı
Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu