Deprem şehitleri, arife gününde ziyaret edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki mezarlıklarda Ramazan Bayramı arifesinde aileler yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

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Hatay

Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ziyaret eden başta depremzede yakınları ve diğer aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

Bazı vatandaşların mezarlık ziyaretinde gözyaşı döktüğü görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta da Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretler oldu. Yakınları için dua eden aileler, kabirlere çiçek bıraktı.

İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığına geldi. Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

İskenderun ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kırşehir Valisi Mete Buhara, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve çok sayıda yetkili de önce Karaağaç Asri Mezarlığındaki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Daha sonra Çankaya Mezarlığına gelen heyet, burada depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremde İskenderun'daki evinin enkazından 9 Şubat'ta cansız bedeni çıkartılan ve Çankaya Mezarlığına defnedilen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin mezarı da ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Burak Milli'nin mezarı başına gelerek dua etti.

Adana

Adana'da da Kabasakal Mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bırakan ailelerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Vatandaşlardan bazılarının uzaktaki yakınları için görüntülü arama yaparak mezarları gösterirken, kimileri de küçük yaşta vefat eden yakınları için getirdikleri oyuncak, şeker ve çikolataları kabirlerin üstüne bıraktı.

Depremde Osmaniye'de 23 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki torununu kaybeden Sevim Kılıç, "asrın felaketi"nden damadı ve 2,5 yaşındaki torununun sağ kurtulduğunu anlattı.

Kılıç, her geldiğinde oyuncak getirdiği mezarlığa bu sefer bayram dolayısıyla çikolatayla geldiğini söyledi.

Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı'na gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker, çikolata ve kuşlar için bulgur bıraktı.

Ayrıca, üzerine battaniye örtülen ve şemsiye dikilen mezarların yanı sıra geçici taşına ev anahtarı takılan mezar olduğu da görüldü.

İstanbul'dan bayram dolayısıyla Malatya'ya gelen Fahri Şahin, AA muhabirine, depremde vefat eden yakınları, komşuları ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.

Depremin acısını bütün Türkiye'nin yaşadığını ifade eden Şahin, "Biz ülke olarak necip bir milletiz, Türkiye'de herkes depremin acısını yürekten hissetti. Sadece bizlerin değil, bütün ülkemizin başı sağ olsun. Acımız büyük gerçekten." dedi.

Şahin, depremde çok yakınını kaybettiğini dile getirerek, "Allah herkesin mekanını cennet eylesin. Burada mahalleden komşum İzzettin abi, oğlu, gelini ve torunları yatıyor. Onları hep aile yakını olarak görürdük. Öyle de defin ettik. Bir aileden 5-10 kişi vefat edenler var. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah, bu günler de geçecek." diye konuştu.

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Yeni Mezarlık'a gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vatandaşlardan bazıları, gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizledi.

İl Müftülüğü personelinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, hoparlör aracılığıyla mezarlığın geneline ulaştırıldı.

Ayrıca, Türk bayrağı dikilen mezarlarda, vefat edenlerin özel eşyalarının olduğu da görüldü.

​​​​Depremzede şehit annesi, oğlunun mezarını iki ay sonra ziyaret edebildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu 2017'de şehit olan polis memuru Hasan Yıldırım'ın annesi Melike Yıldırım'ın Malatya'daki evi depremde ağır hasar gördü.

Melike Yıldırım ve eşi, bir süre çadırda kaldıktan sonra, 26 Şubat'ta Samsun'a giderek kiraladıkları eve yerleşti.

Bayram dolayısıyla Malatya'ya akrabalarının yanına gelen şehit annesi, yaklaşık iki ay sonra Yeşilyurt ilçesi Malatya Şehitliği'ndeki oğlunun mezarını ziyaret etti.

Arife günü oğlunun mezarının bakımını yapan Yıldırım, AA muhabirine, depremlerden önce her gün evladının kabrine geldiğini söyledi.

Yıldırım, "Depremde evimiz ağır hasar aldı. Şimdi geçici olarak ev tuttuğumuz Samsun'a yerleştik. Allah'ın izniyle yeniden buraya döneceğiz. İnşallah, yeniden yavruma kavuşacağım." dedi.

"Eve gidip bayram yapmam"

Her zaman önceliğinin oğlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Depremi de şehadeti de veren Allah'tır. Allah'tan gelen her şey başımız, gözümüz üstüne ama deprem beni hiç etkilemedi. Benim depremim zaten 6 yıl önce olmuştu." diye konuştu.

Her arife ve bayram günlerinde oğlunun mezarını ziyaret ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eve gidip bayram yapmam. Benim için bayram yoktur. Benim bayramım Hasan'dır. Hasan nerede ben oradayım. Gaziantep'te görev yaptığı yıllarda da çalıştığı günlerde bile sürekli arardı, telefonda görüşürdük. Ben de her ay yanına giderdim. Özellikle bayram günlerini Hasan'ın yanında geçirirdik. Oğlumun yanında bayram yapardık. Biz sadece oğlumla Tunceli'ye gittiğinde bir bayram ayrı kaldık. İkinci bayramda ise tamamen ayrı kaldık. Onun dışında Hasan'la hiç ayrı bayram geçirmedik."

Melike Yıldırım, bu bayramı da oğlunun mezarı başında geçireceğini sözlerine ekledi.