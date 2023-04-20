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İstanbul'da polislerden bayram öncesi şehitlik ziyareti

İstanbul'da polislerden bayram öncesi şehitlik ziyareti

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Ekipler, şehit meslektaşlarının mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Mezarları gül suyuyla yıkayan ekipler, şehit çocuklarının kabirlerine gelen ailelere de eşlik etti.

Bingöl'de 2016'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Hasan Koçer'in annesi Selma Koçer de oğlunun kabrini ziyaret etti.

Oğlunun kabri başında gözyaşı döken anne Koçer, bayramların buruk geçtiğini söyledi.

Şehit oğlunun 2 yılık evli olduğunu anlatan Koçer, "Polislerimiz bizi bırakmıyor Allah razı olsun. Evde de ziyarete geliyorlar." dedi.

Polisler de şehit annesinin elini öperek bayramını kutladı.

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