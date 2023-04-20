BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,29
ALTIN 1.250,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Jandarma, kafatası ve kemiklerden yola çıkarak cinayeti aydınlattı

Jandarma, kafatası ve kemiklerden yola çıkarak cinayeti aydınlattı

ANKARA'nın HAYMANA ilçesinde otluk bir arazide bir erkeğe ait kafatası ve kemikler bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde cinayeti işleyen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Ankara'nın Haymana ilçesi Kadıköy mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazide koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı. Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan çalışmalar neticesinde erkek şahsın bedeni ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak bulunarak muhafaza altına alındı.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bulunan kafatası ve giysilerden yola çıkılarak cesedin Ekim 2022 yılında kaybolan H.G. adlı şahsa ait olduğu tespit edilerek, devam eden araştırmalar neticesinde maktul H.G. ile aynı yerde çalışan ve maktul ile aynı tarihlerde kimseye haber vermeden çalıştığı yerden ayrıldığı tespit edilen M.L. isimli şahsın şüpheli olarak araştırılmasına başlanıldı.

JASAT ekiplerince yapılan çeşitli araştırmalar ve titiz çalışmalar sonucu M.L. isimli şahsın Sakarya ilinde olduğu tespit edilerek müteakibinde ise şüpheli M.L. 17 Nisan 2023 tarihinde Sakarya ilinde çalıştığı inşaatta Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yakalanarak Ankara iline getirildi. Yürütülen soruşturmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüpheli M.L. 18 Nisan 2023 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aman dikkat! Ölümlerin yaklaşık yüzde 40'ı bu hastalıktan
Aman dikkat! Ölümlerin yaklaşık yüzde 40'ı bu hastalıktan
Afyon bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet il il namaz vakitleri-2023
Afyon bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet il il namaz vakitleri-2023
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
EGM'den Türkiye'ye getirilen Faruk Fatih Özer hakkında açıklama
EGM'den Türkiye'ye getirilen Faruk Fatih Özer hakkında açıklama
Deprem şehitleri, arife gününde ziyaret edildi
Deprem şehitleri, arife gününde ziyaret edildi
İstanbul'da polislerden bayram öncesi şehitlik ziyareti
İstanbul'da polislerden bayram öncesi şehitlik ziyareti
Kütahya bayram namazı saati ne zaman kılınacak? 2023-Diyanet namaz vakitleri
Kütahya bayram namazı saati ne zaman kılınacak? 2023-Diyanet namaz vakitleri
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'video' tepkisi: Vahim bir sorumsuzluk örneğidir
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'video' tepkisi: Vahim bir sorumsuzluk örneğidir
Şehit yakınları ve gaziler bayram arifesinde şehitlikleri ziyaret etti
Şehit yakınları ve gaziler bayram arifesinde şehitlikleri ziyaret etti
Manisa bayram namazı vakti 2023 kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır?
Manisa bayram namazı vakti 2023 kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır?
Almanya'da büyük havalimanı grevi. 100 binden fazla yolcu etkileniyor
Almanya'da büyük havalimanı grevi. 100 binden fazla yolcu etkileniyor
İzmir bayram namazı saati 2023 Diyanet kaçta kılınacak?
İzmir bayram namazı saati 2023 Diyanet kaçta kılınacak?