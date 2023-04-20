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ABD İran'ın burnunun dibine girmiş! İran'dan kara sularına giren ABD'ye uyarı

ABD İran'ın burnunun dibine girmiş! İran'dan kara sularına giren ABD'ye uyarı

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Hürmüz Boğazı'nda ABD’ye ait nükleer denizaltının tespit edilerek uyarıldığını söyledi.

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İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Hürmüz Boğazı'nda ABD’ye ait nükleer denizaltısı ile İran Deniz Kuvvetleri arasında tehlikeli bir yakınlaşmanın yaşandığını ve yapılan uyarı sonrası ABD denizaltısının yön değiştirdiğini söyleyerek, “ABD’nin Florida adlı nükleer denizaltısı, fark edilmemeyi amaçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu ancak İran'ın Fateh adlı denizaltısı onu tespit etti ve onu yüzeyde dolaşmaya zorladı. Bir ölçüde karasularımıza girmiş ama uyarı üzerine rotasını değiştirdi” dedi.

ABD'nin uluslararası yasalara uymaları gerektiği söyleyen İrani, "ABD ilk olarak büyük öneme sahip sularda uluslararası yasalara neden uymadığını açıklamalı. İran Donanması'nın ABD'ye yaptığı son uyarı, bundan sonra tüm uluslararası yasalara uymaları gerektiğidir. ABD, önemli bir deniz yolunda neden kuralları ihlal ettiklerini açıklamak zorundadır ve İran Deniz Kuvvetleri'nin ABD'ye yaptığı son uyarı, bundan sonra tüm uluslararası yasalara uymaları gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

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