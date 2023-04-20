Sudan’da can kaybı artıyor. Ölü sayısı 330’a yükseldi

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar, ateşkese rağmen devam ediyor. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 330’a yükseldi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 330’a yükseldiği belirtildi. Başkent Hartum’da ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Taraflar arasında yapılan 24 saatlik ateşkese rağmen başkent Hartum’da silah seslerinin duyulduğu, bazı bölgelerde ise dumanlar yükseldiği bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Omdurman'ın batısında ordunun RSF güçlerinin ilerleyişini engellemeye çalıştığı ve şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi. RSF'den yapılan açıklamada ise ordunun ateşkese rağmen sabah saatlerinde Omdurman’da RSF güçlerine saldırdığı, RSF'nin de karşılık vererek orduda ağır can ve mal kayıplarına yol açtığı belirtildi. Açıklamada, RSF’nin ilan edildiği saatlerden bu yana ateşkese uymaya devam ettiği kaydedildi.

Çatışmalarda 330 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada, Sudan’daki durumun giderek endişe verici bir hale geldiğini ifade ederek, hastanelere yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Her iki tarafa da saldırıları durdurma ve ateşkese uyma çağrısında bulunan Ghebreyesus, çatışmalarda şuana kadar 330 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 200 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sağlık merkezlerine ve sivillere yönelik saldırıları kınadığını ifade eden Ghebreyesus, tek çözümün barış olduğunu söyledi.

Ordu ve RSF arasında yardımların ulaştırılması ve tahliyeler için ilk kez 18 Nisan'da 24 saatlik ateşkes ilan edilmiş, ancak her iki taraf da ateşkesi ihlal etmişti. Dün yerel saatle 18.00’de ikinci kez 24 saatlik ateşkes kararı verilmiş, taraflar ateşkese uyacaklarını açıklamıştı.

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.