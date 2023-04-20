Mersin'de yalnız yaşayan kadın, evde ölü bulundu

Mersin'de haber alınamayan 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği evin çilingir yardımıyla açılmasıyla ortaya çıktı.

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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde yazlık bir sitenin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Halime Mecitoğlu'ndan (60) komşuları dünden beri haber alamadı.

Yakınlarının da kadına telefonla ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri giren sağlık ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Mecitoğlu'nun kati ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.