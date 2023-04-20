BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,30
ALTIN 1.250,10
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, Sudan için devreye girdi! Taraflarla ayrı ayrı telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erdoğan, Sudan için devreye girdi! Taraflarla ayrı ayrı telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'daki taraflarla ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan taraflara savaşı bitirme çağrısı yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Sudan’daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, Sudan’da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.

Türkiye olarak Sudan’da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yaşananların ise 2018’den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti.

"Savaşı bitirin" çağrısı

Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeşkanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte de kardeş Sudan devleti ve halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini, olası arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yapmak dahil ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, Türk vatandaşlarının Türkiye’ye nakillerinin sağlanması ve acil insani yardım koridoru açılması için Hartum Havalimanının güvenli şekilde kullanımının temini noktasında uygun tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

İlgili Haberler
Sudan’da can kaybı artıyor. Ölü sayısı 330’a yükseldi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Deprem mezarlıklarında büyük hüzün! Yakınlarını kaybedenler bir kez daha kahroldu
Foto Galeri Deprem mezarlıklarında büyük hüzün! Yakınlarını kaybedenler bir kez daha kahroldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Amasya bayram namazı vakti kaçta kılınacak 2023-Diyanet
Amasya bayram namazı vakti kaçta kılınacak 2023-Diyanet
Kanuna aykırı 315 internet sitesine erişim engellendi
Kanuna aykırı 315 internet sitesine erişim engellendi
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Said Yaz'ın tepki çeken Sakal-ı Şerif konuşması
AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Said Yaz'ın tepki çeken Sakal-ı Şerif konuşması
Bayram namazı saatleri Antalya'da kaçta okunacak 2023 Diyanet
Bayram namazı saatleri Antalya'da kaçta okunacak 2023 Diyanet
Mersin bayram namazı vakti 2023 ne zaman kılınacak Diyanet
Mersin bayram namazı vakti 2023 ne zaman kılınacak Diyanet
Sudan’da can kaybı artıyor. Ölü sayısı 330’a yükseldi
Sudan’da can kaybı artıyor. Ölü sayısı 330’a yükseldi
Bayramda tatlı yemek güzel ama diş sağlığına dikkat
Bayramda tatlı yemek güzel ama diş sağlığına dikkat
Adana bayram namazı kaçta 2023 Diyanet namaz saatleri 21 Nisan
Adana bayram namazı kaçta 2023 Diyanet namaz saatleri 21 Nisan
Balıkesir'de 7 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı. Kaza anı kamerada
Balıkesir'de 7 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı. Kaza anı kamerada
Balıkesir bayram namazı kaçta 2023 Diyanet bayram namazı nasıl kılınır, detaylı anlatım
Balıkesir bayram namazı kaçta 2023 Diyanet bayram namazı nasıl kılınır, detaylı anlatım
ABD İran'ın burnunun dibine girmiş! İran'dan kara sularına giren ABD'ye uyarı
ABD İran'ın burnunun dibine girmiş! İran'dan kara sularına giren ABD'ye uyarı