Deprem mezarlıklarında büyük hüzün! Yakınlarını kaybedenler bir kez daha kahroldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, bayram öncesi mezar başında bir kez daha kahroldu.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlar, arife günü nedeniyle yakınları tarafından mezarları başında anıldı.
Yakınlarının mezarlarını da düzenleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Gün boyu ziyaretçilerin geldiği mezarlıklarda hüzün hakim oldu. Deprem mezarlıklarından gelen acı görüntüler...
“Anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum”
Hatay’da yaşanan depremde 16 yakınını kaybeden Orhan Kartal ise Ramazan'ın son gününü ailesi ile birlikte mezarlıkta geçirdi. Dua okuduklarını ifade eden Kartal, “Burada 16 yakınımız var. Mezarları bir düzenleyelim dedik. Bakım yapıyoruz. Yapacağımız da başka bir şey yok. Bol bol dua edeceğiz. Sonuçta Allah’tan gelen bir şey. Ben anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum. Yangın çıktı binalarında. Kardeşimin mezarı hala yok. Bekliyoruz. Allah’tan bir ümit. İnşallah o da bulunur” dedi.