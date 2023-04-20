Deprem mezarlıklarında büyük hüzün! Yakınlarını kaybedenler bir kez daha kahroldu

“Anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum”

Hatay’da yaşanan depremde 16 yakınını kaybeden Orhan Kartal ise Ramazan'ın son gününü ailesi ile birlikte mezarlıkta geçirdi. Dua okuduklarını ifade eden Kartal, “Burada 16 yakınımız var. Mezarları bir düzenleyelim dedik. Bakım yapıyoruz. Yapacağımız da başka bir şey yok. Bol bol dua edeceğiz. Sonuçta Allah’tan gelen bir şey. Ben anne ve babamın mezarını üç beş gün önce buldum. Yangın çıktı binalarında. Kardeşimin mezarı hala yok. Bekliyoruz. Allah’tan bir ümit. İnşallah o da bulunur” dedi.