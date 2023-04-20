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Fenerbahçe, Erden Timur'u savcılığa ve FIFA'ya şikayet etti

Fenerbahçe, Erden Timur'u savcılığa ve FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin Nicolo Zaniolo teklifini televizyonda göstermişti. Sarı-Lacivertli kulüp, Erden Timur'u Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve FIFA'ya şikayet ettiklerini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Erden Timur'un sarı-lacivertlilerin Nicolo Zaniolo teklifini paylaşması nedeniyle hukuki sürecin başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Mart 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Kulübümüz tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz hukuki adımlar şu şekildedir;

• Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin Kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak “Haksız Rekabet” ve “Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması” suçlarından söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.

• Dürüstlük kuralına aykırı şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun “Haksız Rekabet” hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.

• Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde,

FIFA Code of Ethics’in (FIFA Etik Mevzuatı) 17. maddesinde düzenlenen ‘Gizlilik Yükümlülüğü’ hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış,

bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir.

Milyonların önünde, sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleri ile taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki takibimiz sürecektir."

Ne olmuştu?

Galatasaray'da Sportif A. Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin Nicolo Zaniolo'ya yaptığı teklifi belgeleriyle açıklamıştı. Timur katıldığı programda, şu ifadeleri kullanmıştı: "16 milyon Euro net, 5 milyon euro da bonus teklif etti. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yüzde yüzü garanti olan bonuslar bunlar, 21 milyon euro teklif etti. Biz son olaylarda yalancı duruma düştüğümüz için açıklamak zorunda kaldım. Bu belgeler 7 Şubat Salı'dan beri bende. Lütfen edebe edeple karşılık versinler. Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarla birlikte 17 milyon euro yapıyor."

Erden Timur'un canlı yayında gösterdiği belge:

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