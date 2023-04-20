Sevgilisi hamile! Neymar ikinci kez baba oluyor...
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar ikinci kez baba oluyor. Neymar'ın influencer sevgilisi Bruna Biancardi bebek beklediklerini duyurdu.
PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar bir süredir 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bruna Biancardi aşk yaşıyor. Daha önce baba olma sevinci yaşayan Neymar'ın ikinci kez baba olacağı öğrenildi.
Neymar ile eski sevgilisi Carolina Dantas'ın 11 yaşında bir oğlu var. Yaklaşık 2 aydır sakat olan Neymar'ın bu kez sevgilisi Bruna Biancardi hamile.
Duygusal bir mesajla bebeklerini beklediklerini duyuran Bruna Biancardi şunları söyledi:
"Çabuk gel"
"Hayatınızın hayalini kuruyoruz, gelişinizi planlıyoruz ve aşkımızı tamamlamak için burada olduğunuzu bilmek günlerimizi çok daha mutlu ediyor.