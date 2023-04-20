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Hokeyde şampiyon, Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü

Hokeyde şampiyon, Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü

Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü Erkek Takımı, Hokey 1. Lig'de tüm müsabakaları kazanarak şampiyon oldu. Kadın takımı ise puan eşitliği ve gol averajıyla ligi üçüncü tamamladı.

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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığı’nın 2022-2023 yılı açık alan Hokey 1. Lig kadın-erkek müsabakaları Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı. Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü Erkek Takımı, müsabakaların tümünü kazanarak şampiyon oldu.

Hokey 1. Lig kadın-erkek müsabakaları 16-18 Nisan tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapıldı. Müsabakalar sonunda kentti temsil eden Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü Erkek Takımı, tüm müsabakalarını kazanarak ligi şampiyon olarak, kadın takımı ise puan eşitliği gol averajıyla ligi üçüncü tamamladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Veysi Koyun, deprem sonrası moral ve motivasyonu yükseltmek adına önem arz eden ligdeki başarının herkesi sevindirdiğini söyledi. 

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