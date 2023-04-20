Muharrem İnce'den Deva Partili CHP adayı Mustafa Yeneroğlu'na tepki: İnsan olanda biraz utanma olur

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ergenekon ve Balyoz davalarını yeniden açacaklarını söyleyen CHP İstanbul adayı DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'na tepki gösterdi. Yeneroğlu'nun AK Parti'de iken Başkanlık sistemi için söylediklerini paylaşan İnce, Biz tek adam referandumu için “hayır” propagandası yaparken, sen tek adam rejimi, otoriter rejim için “evet” propagandası yapıyordun. Halen Ergenekon Balyoz kumpaslarını savunuyorsun. İnsan olanda biraz utanma olur." dedi.

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Musafa Yeneroğlu'nun, FETÖ yapımı Ergenekon-Balyoz kumpaslarının gerçek olduğunu ve bu davaları yeniden açacaklarını söylemesi gündem oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeneroğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İnce, ilk olarak yaptığı paylaşımda "Bu ıslak rüyaları aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Türkiye Cumhuriyeti’ne kurulan kumpaslara Kuvâ-yi Millîye ruhuyla direndik, yine direniriz!" dedi.

İkinci bir paylaşım daha yapan İnce, bu kez de Yeneroğlu'nun 2017'de başkanlık sisteminin oylanacağı referandum öncesi yeni sisteme destek içeren konuşmasını paylaştı.