Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, ülkeden sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Real Madrid ve Manchester United'ın eski yıldızı Cristiano Ronaldo için, sürpriz bir şekilde transfer olduğu Al Nassr'da işler yolunda gitmiyor.

Yaptığı hareket tepkilere neden oldu

Portekizli forvet, takımının Al Hilal'e 2-0 yenildiği maçın ardından rakip takım taraftarlarına uygunsuz bir hareket yaptı ve tepkileri üzerine çekti.

Arabistan'da olay oldu

Müsabakanın son düdüğünün ardından sahayı terk ederken kendisine yönelik "Messi" tezahüratları yapan Al Hilal taraftarlarına cinsel organını tutarak tepki gösteren Ronaldo, Suudi Arabistan'da olay oldu.

Sınır dışı edilmesi istendi

Yıldız futbolcunun hareketi ülkede hoş karşılanmazken, kendisi hakkında sert yorumlar yapıldı ve Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilmesi istendi.

Savcılığa suç duyurusunda bulundular

Suudi avukat Nouf bin Ahmed, Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ahmed, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ronaldo'nun davranışı bir suçtur ve alenen ahlaksızlıktır. Tutuklanması ve sınır dışı edilmesi için savcılığa dilekçe vererek suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Aldığı darbe nedeniyle o hareketi yaptığı iddia edildi

Relevo'nun haberine göre; Al Nassr yetkilileri ise konuyla ilgili olarak Ronaldo'nun maç sırasında kasığına darbe aldığını ve hareketi bu nedenle yaptığını iddia ediyor.

KAYNAK: NTV SPOR